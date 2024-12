Cañita revela cuánto ganó en una batalla de 4 minutos en TikTok: Más de 1 MILLÓN DE SOLES

Cañita se ha convertido en uno de los TikTokers más exitosos del Perú y Latinoamérica, y prueba de ello es que hace poco confesó la astronómica cifra que ganó en una batalla de tan solo cuatro minutos. Según el creador de contenido, se hizo millonario de forma repentina en una dinámica de la plataforma.

El TikToker, cuyo nombre real es Alexis Callañaupa, concedió una entrevista al streamer Diealis, donde hizo varias confesiones sobre su vida personal, su éxito en TikTok y los escándalos mediáticos en los que estuvo involucrado hace varios meses.

Sin embargo, una de las preguntas que hasta ahora nadie se había atrevido a hacerle fue planteada finalmente por Diealis. "¿Cuál ha sido la mayor cantidad de monedas que has ganado?", preguntó el streamer.

Cañita hizo cálculos rápidos en su mente y explicó que obtuvo una millonaria ganancia durante una de sus batallas oficiales en TikTok, la cual lo convirtió en millonario en tan solo unos minutos.

En otro momento de la entrevista el tiktoker fue consultado sobre cuánto ganó con el escándalo que fue ventilado en televisión nacional. Sin embargo, Cañita terminó haciendo una terrible confesión.

" Te podría decir que Magaly arruinó mi vida de verdad, por eso es que yo no hago muchas cosas" , dijo el tiktoker, y automáticamente Diealis entendió a qué se refería Alex con esa declaración.

Según Diealis, Magaly doxeó (expuso datos personales de Alex) a Cañita en televisión abierta. Aunque Alex no quiso profundizar en el tema, adujo que "no puede hablar mucho de ella". Sin embargo, el tiktoker confesó lo inseguro que se siente desde que Magaly lo mencionó en televisión.

"Me doxeó, literal, me exhibió a nivel nacional. Estuvo muy mal, la verdad, o sea, tratar de exhibirme a nivel nacional sabiendo que hay mucha delincuencia (...) Yo nunca le había hecho nada, nunca le había comentado, nunca he estado en escándalos, y todo fue por esa batalla (de TikTok)", concluyó Cañita.