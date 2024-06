Jefferson Farfán y su 'radical decisión' con quien lo fotografió en su mall: "Lo despedí"

Jefferson Farfán dio detalles sobre la noticia de la construcción de su propio centro comercial, el cual ha sido tema de interés durante los últimos días. Esta información se difundió a través de una fotografía publicada por el tiktoker Ric La Torre, en la que se ve al exfutbolista con un casco de construcción supervisando la obra en la Panamericana Sur.

Ante ello, el '10 de la calle' brindó algunas revelaciones entorno a lo sucedido y su 'radical decisión' con el trabajador que lo habría fotografiado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán y su 'radical decisión' con trabajador

Jefferson Farfán, acompañado por Roberto Guizasola, apareció en el podcast de Jesús Alzamora, 'La lengua'. Durante la entrevista, se le preguntó por qué no anunció personalmente la construcción de su centro comercial. Como se recuerda, fue el actor Gabriel Calvo quien dio la primicia y luego el programa 'Todo se filtra' proporcionó los primeros detalles del proyecto al visitar la construcción en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur.

"Quiero transmitir a los chicos que vienen atrás que los futbolistas podemos hacer cosas grandes (...) Eso sí lo hago callado. Lo hago por ambas partes (por cábala y porque la gente es envidiosa). Todo tiene que llegar en su momento y cuando menos te lo esperas toma te meto gol", expresó Jefferson Farfán fiel a su estilo.

No obstante, el presentador le cuestionó por haberse dejado fotografiar supervisando su próximo proyecto, lo que confirmaba su participación en él. Ante esto, el futbolista expresó su desacuerdo con esa imagen y explicó lo sucedido con el trabajador que lo expuso.

"Pero con un casco en una foto no pasas caleta (...) Todo tranquilito con tu polo y casquito y hubo alguien que está cerca, no hay códigos", dijo Alzamora. "Ya lo despedimos ya", respondió el ex de Melissa Klug. No obstante, todo se trataría de una broma, pues las personas siempre le toman fotos y la Foquita les responde a la 'chacota'.

El propósito de su mall

Jefferson Farfán compartió una emotiva reflexión sobre el significado de sus cuatro hijos en su vida y relacionó esto con el propósito de su centro comercial. Afirmó que ya había disfrutado de su riqueza y que ahora le correspondía pensar en sus herederos.

"Quiero dejar un legado para mis hijos, yo ya disfruté, ya viví, tuve todo lo que quise tener. Yo quiero que mis hijos tengan un legado en el futuro, yo me voy a ir en algún momento y quiero que ese legado continúe", agregó Jefferson Farfán, dejando en claro que este proyecto es para el futuro de sus hijos.