Representante de Fiorella Cayo responde tras conducir ebria: "Solo tomó una copa"

Fiorella Cayo se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser detenida por manejar en presunto estado de ebriedad según las autoridades de la PNP.

El programa de espectáculos de 'América Hoy' se contactó con el representante de la actriz quien de inmediato salió en su defensa y justificó las imágenes difundidas en donde deja mal parada a su clienta.

Fiorella Cayo protagonizó hace algunos días un bochornoso momento al ser detenida por agentes de la Policía Nacional del Perú tras haber sido intervenida por manejar en presunto estado de ebriedad.

La actriz no dijo nada al respecto en sus redes sociales sobre lo sucedido a pesar de que se difundieron imágenes donde es fotografiada al lado de agentes policiales e incluso pasó la noche en la comisaría de Miraflores.

Sin embargo, quien sí ha salido en su defensa ha sido su representante quien logró comunicarse con el programa de 'América Hoy' para aclarar la situación de Fiorella y pasar por paños tibios lo sucedido.

Representante de Fiorella Cayo se pronuncia

"Todo está bien. Fiorella está muy bien. Ella no toma nunca y no estaba ebria tampoco. Solo tomó una copa de vino que nunca toma y estaba bien ", dijo en un primer momento el representante de la modelo.

Incluso aseguró que los medios de comunicación siempre se esfuerzan por exagerar las noticias alejados de la verdad.

Pese a que trató de defender a la bailarina y actriz el día de ayer el programa de Magaly compartió algunas imágenes de Fiorella detenida y que incluso no salió de la comisaría hasta el día siguiente.

Cabe resaltar que según las pruebas de dosaje etílico la actriz tuvo como resultado positivo es decir, manejó en estado de ebriedad.

Asimismo, que esta no es la primera vez que Fiorella protagoniza un incidente al volante, ya que en el pasado atropelló a un policía en donde se desató el escándalo.

En junio de 2010, Fiorella Cayo volvía de su estudio de baile, localizado en un centro comercial de Los Olivos, cuando fue detenida por conducir mientras usaba su celular. Según el informe policial, la exintegrante de 'Torbellino' se opuso a la sanción y causó lesiones en la pierna derecha de la agente Angélica Mendoza Torres al atropellarla con su camioneta.

Después de un extenso proceso judicial que se prolongó durante dos años, Fiorella Cayo fue declarada culpable de delitos de resistencia a la autoridad, omisión de socorro y exposición al peligro. Se le impuso una condena de 4 años de prisión suspendida y una multa de 10 mil soles como reparación civil a favor de la policía.

"No fue justa la sentencia. Si fuera culpable, lo aceptaría, pero no fue así. Yo considero que voy a apelar ante la justicia peruana si Dios quiere. Siempre he dicho la verdad, soy una persona correcta y a mí me ha ayudado la verdad. No se puede tomar las cosas de una manera equivocada", dijo a la prensa tras escuchar el fallo.