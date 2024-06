Paco Bazán responde a Farfán comiendo 'cachitos' y con terrible playlist: "'Toro mata', 'El Venado'..."

¡La rivalidad sigue! Paco Bazán, el conductor de "El Deportivo" en ATV, no se quedó callado después de recibir críticas a su carrera de Jefferson Farfán. En su programa de YouTube, "Ni loco ni santo", Paco respondió usando un toque de humor y una lista de canciones que llamó bastante la atención.

Paco Bazán, el conductor de "El Deportivo" en ATV, no se quedó callado ante las críticas de Jefferson Farfán. En su programa de YouTube, "Ni loco ni santo", Paco respondió con mucho humor y una lista de canciones muy provocativa.

Paco Bazán comenzó su programa comiendo 'cachitos'.

De inmediato, leyó su playlist de Spotify, diseñada especialmente para responder a Jefferson Farfán. Con risas y comentarios picantes, mencionó temas relacionados infidelidad y cuernos.

Todo empezó cuando Jefferson Farfán, en su podcast "Enfocados", descalificó a Paco Bazán como arquero, actor y conductor de televisión. Farfán, junto a Leao Butrón, se burló de Paco llamándolo "pisapaja" y "saltapatrás", y dijo que era "malo para todo".

Paco Bazán también tuvo palabras para Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima, quien se sumó a las burlas.

"Entiendo a Leao, pero me da pena porque lo invitaron solo para golpearme entre los tres. Él sabe que el hincha de Alianza no lo quiere. Fue buen arquero, pero falló en el partido más importante de su vida. Eso no se borra" , comentó Paco, refiriéndose al descenso de Alianza Lima en 2020.

Además, Paco aclaró una anécdota sobre un supuesto altercado con Luis Cordero, negando que Cordero le rompiera la nariz. En el programa de Farfán mencionaron aquello y dijeron que Bazán se puso a llorar. Jefferson se río y mencionó que llama a su madrina (Magaly Medina).

"Lo que no cuenta es que 'Pompo' me hacía bullying y me puse bravo. Me dio por la espalda y cuando quise reaccionar me agarraron. Luego lo busqué y sacó la cola rápido", explicó, aclarando que ahora tienen una buena relación.