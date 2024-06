¡No se esconde! Erick Sabater se defiende de las acusaciones de su expareja: "Me dejó botado"

Erick Sabater fue entrevistado en el programa 'América Hoy', donde se defendió de las acusaciones hechas por su expareja Gitana Andújar. El modelo dominicano refutó todas las afirmaciones de la empresaria y afirmó que ella lo dejó sin documentos en Miami.

Por tal motivo, él decidió negar las acusaciones de su expareja dando su versión de los hechos. Incluso, reveló detalles de lo que habría sucedido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Erick Sabater le responde a su expareja

Hace unos días, Gitana Andújar acusó a Erick Sabater de haber dañado su automóvil, de amenazarla con tomar control de su empresa y de haberla agredido. Además, la empresaria mencionó que el modelo se aprovechó de su relación con ella para vivir como un 'mantenido'. Esto llamó la atención de los medios de comunicación, pues Sabater fue un conocido personaje de nuestra farándula.

"Cuando te conocí no tenías ni un peso, ni para un taxi y ni para comer. Si tú me quieres hacer daño voy a hablar todo", dijo la mujer. Erick Sabater ahora sostiene que esas afirmaciones son falsas, ya que él se ve a sí mismo como una víctima de la relación conflictiva que tuvo con Gitana Andújar.

"Yo no soy ningún agresor y tengo pruebas para eso. Sí (tengo orden de alejamiento de ella y mi hijo)", expresó durante el magazine de América Televisión.

"Me dejó botado... Ella se desapareció, cuando me fui a reportarte, le dije 'voy a regresar, tranquilizate'... ella no tiene ninguna prueba... Yo decidí irme de la casa antes de que sucediera una desgracia, le dije que por mi hija llevemos la fiesta en paz", sostuvo Erick Sabater sobre su expareja.

Las fuertes acusaciones contra Sabater

En su cuenta de Instagram, Gitana Andújar compartió la experiencia de encontrar su automóvil después de haber sido gravemente dañado, supuestamente como resultado de la violencia atribuida a Erick Sabater. Estas declaraciones captaron la atención de los medios de comunicación. Ahora es Erick Sabater quien dio su versión de los hechos.

"Ay señores miren, en la vida te pasan cosas que son increíbles... aquí está todo tirado, así encontré yo mi guagua (vehículo), bueno, que Dios te bendiga mijo, que Dios te bendiga... wow hasta sangre tiene, miren esto, hay que señores cuidado con qué persona uno elige en su vida, esto sí ha sido fuerte", señaló la empresaria y expareja de Erick Sabater a través de sus redes sociales.