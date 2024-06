¡Tragedia en SJM! Padre e hija pierden la vida en incendio dentro de su vivienda

Una tragedia ocurrió en San Juan de Miraflores este lunes 24 de junio. Un terrible incendio, registrado alrededor de las 11:40 de la mañana, acabó con la vida de un padre y su hija de tres años. El fuego consumió rápidamente la vivienda ubicada en la avenida Los Álamos, en el asentamiento humano Monseñor Pedro Laos Hurtado.

Vecinos de la zona registraron el incendio con sus celulares, captando el momento en que una fuerte explosión proveniente de la casa sacudió el lugar. La vivienda, presuntamente usada como chatarrería, se convirtió en una trampa mortal para el padre y su hija. Jackelyn, madre de la niña y esposa del hombre fallecido, llegó a la escena desde su trabajo solo para encontrar su hogar envuelto en llamas.

"Yo he estado trabajando como todos los días lo hago. Mi vecina me informó que mi casa se estaba quemando. Me mencionan que estaban manipulando el balón de gas y este explotó", relató con profundo dolor.