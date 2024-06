¡No ganó ni un sol! Brunella Horna revela que no tiene los derechos de su tema 'Olvídate de mí'

Brunella Horna, quien actualmente está casada con Richard Acuña y es presentadora en 'América Hoy', recordó su canción anteriormente exitosa 'Olvídate de mí', explicando que no obtuvo beneficios económicos por su popularidad, ya que la canción es propiedad de Latina Televisión.

A pesar de que ella haya puesto su voz para dicho tema, reveló que no ha recibido ni un sol por su participación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Brunella Horna revela que no tiene los derechos por su canción

Es importante mencionar que Brunella Horna dedicó esta canción a Renzo Costa luego de que se volviera viral una situación en la que ella le pedía que no la buscara si no sentía nada por ella mientras competía en 'Bienvenida la Tarde: La competencia'.

En ese sentido, la hoy conductora de 'América Hoy' recordó su popular tema y enfatizó que no ha recibido ni un sol por haber puesto su voz y que no tiene los derechos de la canción. Y es que el hit 'Olvídate de mí' fue grabado por la producción de Amor, Amor, Amor, programa que se transmitió en el 2015. "No he ganado ningún sol", mencionó la conductora.

La canción, creada por Horna en colaboración con DJ Bryanflow, alcanzó popularidad ese año gracias a las declaraciones de Brunella Horna en relación con Renzo Costa. En una entrevista en 'América Hoy'. A pesar de no haber recibido una compensación económica, Brunella Horna detalló que el tema le brindó la suficiente visibilidad para participar en varios eventos, lo que le permitió ganar dinero.

El origen del popular tema

Durante su participación en 'Bienvenida la Tarde: La Competencia', Brunella Horna mantenía una relación con Renzo Costa. No obstante, su romance no iba bien, pues durante uno de los programas aprovechó en dedicarle un fuerte mensaje a su entonces pareja, el cual significaba el fin de su relación.

"Si no te nace de corazón escribir, no te ha nacido antes, no lo hagas ahora. No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más... Olvídate de mí", mencionó Brunella Horna entre lágrimas dando fin a su relación con el denominado 'Rey de los Cueros'.

Aprovechando esto, un usuario de YouTube hizo un remix de la frase, donde recuerda los momentos más populares de Brunella durante su participación en 'Bienvenida la Tarde: La competencia'. En ese sentido, se viralizaron sus declaraciones, lo cual terminó siendo un 'hit musical' que sonaba en muchas discotecas de aquellos años.