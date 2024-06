¡A la pantalla grande! Dayanita revela planes de película sobre su vida: "Contaría todo"

La famosa actriz cómica Dayanita, integrante del programa "JB en ATV", ha revelado sus planes de lanzar una película y un libro sobre su vida. La artista promete compartir detalles inéditos y contar todo lo que ha vivido, tanto los momentos buenos como los difíciles.

Dayanita ha decidido seguir los pasos de Ernesto Pimentel y llevar su vida a la pantalla grande.

"He pensado hacer una película, sí, porque mi vida es graciosa, siento que debería hacerlo yo una película. Si alguien me lo propone, yo feliz de contarlo" , declaró emocionada.

Todo saldrá a la luz. La actriz asegura que no se guardará nada y contará todos los detalles de su vida, desde sus momentos más duros hasta los más divertidos.

Además de la película, Dayanita no descarta escribir un libro.

En cuanto a su trabajo en "JB en ATV", Dayanita aseguró que hay un buen ambiente y que se lleva bien con todos sus compañeros.

"Sí, todo es amor y paz, por el momento. ¿Si hay celos? No, nos llevamos súper bien, yo me llevo bien con todos. Si esa persona me quiere hablar, chévere, bienvenido sea. Yo voy, cumplo mi trabajo, si quiere ser mi amigo bien, si no, gracias", afirmó, mostrando su profesionalismo.