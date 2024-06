Usuarios 'sacan cara' por Paco Bazán tras polémica con la 'Foquita': "Cosas que el dinero no puede comprar"

Jefferson Farfán ha generado controversia después de burlarse públicamente de Paco Bazán. El exfutbolista lo calificó como 'el peor arquero de la historia' del fútbol peruano, lo que desató un intenso debate en las plataformas de redes sociales. Numerosos usuarios expresaron su apoyo al presentador de ATV y dirigieron mensajes contundentes hacia 'La Foquita'.

Recordemos que hasta la fecha el enfrentamiento entre ambos continúa, lo cual ha generado la atención de los internautas en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Usuarios defienden a Paco Bazán

Al igual que hubo comentarios que respaldaron las palabras de Jefferson Farfán, también hay un amplio sector de usuarios en línea que opinan que el exfutbolista fue demasiado lejos en sus críticas y que podría estar aprovechando su rivalidad con Paco Bazán para promocionar su canal de YouTube 'Enfocados'.

Adicionalmente, muchos han comparado a ambos y han afirmado que el presentador de 'El deportivo en otra cancha' muestra más elegancia y educación que el exjugador de la selección nacional.

"No tiene recursos para hacer un programa", "Tener tu programa, llamar a tus amigos y hablar mal de otro hombre", "Ese Farfán no tiene clase, nunca te invitaría porque no tiene palabras con las que confrontarte Paco", "Farfan ni con todo el dinero que tiene será como tú tan educado e inteligente con clase", "Ni con todo el oro del mundo, tendrás presencia y educación, cosas que el dinero no puede comprar", fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Las duras burlas de Jefferson Farfán contra Paco Bazán

Es importante destacar que hace unos días, Jefferson Farfán desacreditó al exguardameta de Universitario con comentarios muy críticos. Como era de esperar, el actual presentador de 'El Deportivo en otra cancha' no tardó en reaccionar y le respondió a su manera característica. Además, visitó el set del programa de Magaly Medina, quien es colega en la misma cadena televisiva, para discutir esta controversia.

Todo indica que la visita de Paco Bazán al set de la conductora de espectáculos no fue bien vista por Jefferson Farfán, quien le dijo a Roberto Guizasola lo que hizo el exguardameta crema ante las burlas y fuertes comentarios: "Se ha ido a quejar con su madrina".

"Yo creo que prefiero ir donde la madrina que donde él", dijo Jefferson en medio de las risas con su compañero. Todo esto sucedió poco antes de presentar al exportero de Alianza Lima, Leao Butrón como su invitado de la reciente edición de su programa, dejando en claro que es el mejor arquero.