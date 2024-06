Bryan Torres sorprende al revelar que no estará en el parto de Samahara Lobatón: ¿Cómo así?

El cantante Bryan Torres causó sorpresa al decir que no estará presente en el nacimiento de su hija Ainara. Aunque se lleva bien con su ex, Samahara Lobatón, mencionó que tiene otros compromisos que atender, lo que ha generado muchas opiniones.

En una reciente entrevista, Bryan Torres anunció que no estará presente en el nacimiento de su hija, Ainara. A pesar de mantener una buena relación con su expareja, Samahara Lobatón, el cantante de salsa explicó que tiene compromisos laborales que cumplir, lo que ha generado mucha controversia.

¿Por qué Bryan Torres no estará en el parto? En una entrevista con el programa "Amor y Fuego", Bryan Torres habló sobre su relación actual con Samahara Lobatón, quien está esperando a su segunda hija. Aunque Torres aseguró que se está haciendo cargo de todos los gastos del embarazo, confesó que no podrá acompañar a Samahara en el día del parto.

"No sé si voy a estar, la verdad. Pero obviamente voy a estar pendiente" , declaró.

Añadió que tiene una gira programada en Europa, lo que complica su presencia en el nacimiento.

"Lo conversé con ella, voy a tener una gira en Europa y me dijo que espera que pueda aguantar. Claro que sí hemos hablado de eso" , explicó.

Los conductores de "Amor y Fuego" no tardaron en comentar la decisión de Bryan Torres. Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', expresó su desacuerdo.

"El cumple con su hija, el cumple con lo que tiene que pasarle, pero por una gira no va a estar presente en el parto. Ahora, el trabajo es el trabajo, ¿no? Pero es el día más importante, es tu hijo. Eso se puede mover, se puede negociar, cambiar" , dijo González.

Además, agregó: "Pero no estar en el parto, le vas a dar contenido para dos años y no le va a faltar razón porque es un día en el que hay que estar. Mal augurio, padre ausente en el nacimiento, no vaticina un buen futuro".