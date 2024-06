¡La más crítica! Doña Peta confiesa que analiza juego de Paolo Guerrero: "¿Por qué fallaste acá?"

Doña Peta, la querida madre de Paolo Guerrero, sorprendió a muchos con sus declaraciones en el programa "Amor y Fuego". La mamá del famoso futbolista reveló que no celebra los goles de Perú y que critica a su hijo cuando no juega bien. ¡Así es! Doña Peta no se queda callada cuando Paolo comete errores en la cancha.

Doña Peta analiza juego de Paolo Guerrero

Doña Peta, la madre del famoso futbolista peruano Paolo Guerrero, sorprendió al revelar en una entrevista con el programa "Amor y Fuego" que no celebra los goles de Perú y que reprende a su hijo cuando no juega bien. Esta confesión mostró una faceta poco conocida de la mamá del 'Depredador'.

La crítica más dura. Doña Peta es conocida por ser una madre fuerte y directa. En la entrevista, confesó que siempre analiza los partidos de Paolo y le hace saber cuando se equivoca.

"Yo no celebro ni un gol de Perú ni del equipo de mis hijos. Tranquila veo mi fútbol, analizo, cuando sale mi hijo yo le hablo: '¿Por qué fallaste acá?', 'Acá te faltó esto, el otro'", comentó Doña Peta.

Esta actitud demuestra que siempre está pendiente de cada detalle en el desempeño de su hijo.

Apoyo incondicional. A pesar de sus críticas, Doña Peta también mostró su apoyo incondicional a Paolo y su familia. Hablando sobre Ana Paula Consorte, la pareja de Paolo, dejó claro que no hay conflictos entre ellas.

"Tengo que estimarla también porque tiene a mis nietos, ¿no? Es su mujer de mi hijo", dijo, desmintiendo rumores de problemas familiares.

Respetar la privacidad. Doña Peta tuvo un altercado reciente con los reporteros de "Amor y Fuego" debido a las constantes preguntas sobre la vida personal de Paolo y Ana Paula.

"No quiero nada de tu programa. No me pregunten eso, eso es cosa privada ya. No pasa nada, yo estoy bien", respondió molesta.

Insistió en que su familia prefiere mantener su vida privada fuera del escándalo.

Pasión por el fútbol

Además de ser una madre dedicada, Doña Peta es una gran conocedora del fútbol. En la entrevista, mostró su pasión y conocimiento sobre el deporte.

"Ojalá estén bien inspirados, si ellos se concentran sus 90 minutos dentro de la cancha la van a hacer. Al fútbol no hay que tenerle miedo, hay que ir, hay que ser conchudos. Señora, cuántos años en el fútbol que no voy a saber yo", comentó, destacando su experiencia y amor por el fútbol.

Críticas constructivas. Doña Peta no se detiene en sus críticas constructivas hacia Paolo.

"Yo le hablo: '¿Por qué fallaste acá?', 'Acá te faltó esto, el otro'", señaló, demostrando que siempre busca que Paolo mejore y dé lo mejor de sí en cada partido.

Paolo Guerrero y Doña Peta. (Instagram)

Su apoyo constante y su firmeza la han convertido en una figura querida y respetada en el ámbito del fútbol peruano.

Defender su privacidad. Doña Peta también expresó su cansancio con las constantes preguntas sobre la vida privada de su hijo y su pareja.

"No me pregunten de otra cosa, porque de mi vida jamás te voy a decir", afirmó, subrayando su deseo de mantener la privacidad de su familia.

Es así que, la madre de Paolo Guerrero, Doña Peta, revela que no celebra los goles de Perú y analiza cada partido de su hijo, mostrando ser su mayor crítica y apoyo incondicional.