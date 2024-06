¡Encuentro explosivo! Jefferson Farfán visitaría el set de Magaly Medina: "Prefiero ir donde la madrina"

Jefferson Farfán y Magaly Medina han llevado una rivalidad desde hace varios años e incluso el exfutbolista tiene varias demandas contra la periodista, mismas que están en proceso de resolverse. Sin embargo, Farfán deslizó la posibilidad de visitar el set de 'Magaly Tv, la firme'.

Todo ocurrió en la más reciente edición de su podcast 'Enfocados', donde el '10 de la calle' volvió a referirse a su disputa pública que tiene con Paco Bazán. En ese sentido, la 'Foquita' descartó tener un encuentro con el exjugador de Universitario de Deportes.

Como se recuerda, Jefferson Farfán se burló del desempeño futbolístico de Paco Bazán y este, en respuesta, lo retó a reunirse en un set de televisión o podcast para enfrentarse, pero el ex de Yahaira Plasencia ha despreciado la invitación de Paco.

En el más reciente episodio del podcast de Jefferson Farfán, el exfutbolista no desaprovechó la oportunidad de seguir atacando a Paco e incluso se volvió a burlar de él con su invitado, Leao Buitrón, también mantiene una rencilla con el presentador de ATV.

"No vas a venir. Acá no traemos bultos. No puede venir cualquier pisa paja. No vas a venir. Se ha ido a quejar con su madrina (Magaly Medina), esto es hombre ", expresó.