Pamela López LLORA EN VIVO tras críticas del público por no saber animar shows: "Estoy empezando de cero"

El pasado fin de semana, Pamela López estuvo animando un concierto en Chimbote donde también se presentó su pareja Paul Michael, pero fueron criticados fuertemente. Ante esto, la expareja de Christian Cueva se quebró en llanto al recordar que lo hace para cubrir los gastos de sus hijos.

En el programa 'Ponte en la cola', Pamela López estuvo como invitada especial para hablar más sobre la relación con el padre de sus últimos hijos. Es así como Ricardo Rondón le recordó sobre su presentación en Chimbote y le preguntó si sintió ofendida o nerviosa que el público le gritara 'Cueva' durante su show de animación en el último fin de semana. Ante esto, la influencer respondió quebrándose entre lágrimas.

"Yo no nací para esto, no estaba preparada para animar. Estar sentada aquí o parada en un escenario no era lo que yo pensaba, pero me toca hacerlo porque es la única manera en que puedo sacar a mis hijos. Más allá de que me griten del padre de mis hijos, no me importa porque eso no paga mis cuentas. Mientras no tenga solucionado el tema legal, tengo que seguir y sé que algún día mis hijos me van a agradecer", expresó con la voz entrecortada.