Deysi Araujo sale a vender marcianos por las calles de San Isidro: "Están entre 10 a 15 soles"

Deysi Araujo volvió a generar controversia en redes sociales al lanzar su nuevo emprendimiento de venta de marcianos por las calles de San Isidro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el precio de los productos, que oscilan entre los 10 y 15 soles, dependiendo del sabor.

Deysi Araujo vende marcianos en San Isidro

La exvedette hizo un video de TikTok donde confesaba extrañar su antiguo barrio en San Juan de Lurigancho, ya que en San Isidro, donde actualmente vive, no encuentra marcianos en ningún lado.

En ese momento, tuvo una brillante idea y se puso manos a la obra. Desde su cocina, empezó a preparar los marcianos de distintos sabores: fresa, mango, lima, uva, tuna y sandía. Cabe resaltar que el emprendimiento tenía como finalidad comprarle un ventilador a sus cuyes para que no tengan calor.

"He iniciado este emprendimiento para poder comprar unos ventiladores especiales para mis pequeños, mis engreídos, mis cuyes, que son muy caros... y ahora el dinero no alcanza", indicó.

En un siguiente video, indicó que saldrá a vender a las calles junto a su amiga. "Me puse a analizar qué podía hacer. En San Isidro nadie vende marcianos, por eso hice unos de pura fruta y salí a vender. Están entre 10 a 15 soles, la gente me ha apoyado, me han dicho que están ricos", agregó.

Deysi Araujo no quiere saber nada del amor

En una íntima entrevista con un conocido diario local, la exbailarina confesó que ha asumido el rol de psicóloga para varias de sus exparejas debido a sus comportamientos tóxicos.

"Lo más tóxico que viví fue que me revisaran el celular todos los días y permitir que me siguieran al gimnasio, un gran error de mi parte", comentó en diálogo con Trome.

Asimismo, destacó que ha asistido a terapia, lo cual la ayudó a sanar muchas heridas de su infancia. Por ello, ahora está decidida a no tolerar la manipulación de ningún hombre.

"Estoy totalmente curada, pero me ha costado. Fui y sigo yendo a terapia, sanando las heridas que arrastro desde que era adolescente. No voy a permitir que nadie me manipule solo por un poco de cariño", agregó.

La reacción de sus seguidores en redes sociales no se hizo esperar y varios elogiaron su emprendimiento y sus ganas de salir adelante, con su característico sentido del humor que la ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas de la farándula.