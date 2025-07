Bailarín que se sobrepasó con Korina Rivadeneira fue detenido tras denuncia: "Sin comentarios"

Korina Rivadeneira denunció que fue víctima de tocamientos indebidos durante una presentación del show "Dioses del Circo", y el acusado ya fue ubicado por la Policía. Se trata de Tyler, un ciudadano húngaro que fue trasladado a la comisaría de Monterrico. Pero lo que más impactó fue su actitud despreocupada y algo desafiante frente a las cámaras.

Korina Rivadeneira vivió un momento terrible durante una función del show "Dioses del Circo". En plena presentación, un bailarín extranjero se pasó de la raya y la tocó sin su consentimiento frente al público. Ella no se quedó callada y lo denunció públicamente. La Policía lo encontró y lo llevó a la comisaría, pero su reacción fue insólita.

Lo encontraron en Miraflores. El sujeto fue identificado como Tyler, un ciudadano húngaro que formaba parte del elenco del circo.

El lunes 21 de julio, a las 3:10 de la tarde, el programa "Desvelados" captó el preciso momento en que el bailarín salía con toda calma de un edificio en Miraflores, como si nada hubiera pasado. Chicle en la boca, manos en los bolsillos y con la cabeza en alto, Tyler mostró una actitud despreocupada.

Lo curioso es que, aunque decía no hablar español ni inglés, parecía entender todo. Un policía tuvo que traducirle las preguntas, pero su actitud no cambió. Para muchos, fue una falta de respeto total.

La modelo venezolana habló entre lágrimas sobre lo que vivió. Contó que en un inicio pensó que era parte de la coreografía, pero pronto se dio cuenta de que la estaban sobrepasando.

En televisión nacional dijo: "Me sentí como un objeto que pasa de mano en mano. Me sentí súper vulnerable, completamente vulnerada". Además, destacó el apoyo que recibió de su esposo Mario Hart desde el primer momento. "Me protegió desde el primer momento", señaló, muy agradecida.