¿Y Patricio Parodi? Rosángela Espinoza sorprende al celebrar su cumpleaños con misterioso galán

Rosángela Espinoza celebró su cumpleaños número 36 el último fin de semana y lo hizo con una gran sonrisa. Sin embargo, no solo sus historias en redes sociales llamaron la atención, sino también un reciente informe de "Magaly TV, la firme" que mostró a la influencer en compañía de un misterioso hombre.

Las imágenes difundidas en el programa de espectáculos han causado revuelo, ya que en ellas se ve a Rosángela saliendo del edificio donde vive, junto a un sujeto no identificado, con destino a un hotel de Miraflores. El hombre bajó del vehículo para dejar una maleta en la recepción y luego regresó a la camioneta. Ambos continuaron su recorrido hacia una discoteca donde la exchica reality celebró su onomástico.

Al día siguiente, Rosángela fue vista desayunando en un exclusivo hotel miraflorino, mostrando una vista privilegiada del malecón. En la publicación destacó un detalle que ha despertado sospechas sobre la nacionalidad de su posible pretendiente.

"Como me gusta que me engrían", escribió, acompañado de emojis alusivos a Chile, lo que ha llevado a muchos a pensar que el acompañante podría ser chileno.

Patricio Parodi fue consultado sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Rosángela Espinoza, luego de que ambos salieran juntos de la fiesta de cumpleaños de Onelia Molina. En declaraciones al programa "Todo se filtra", el ex de Luciana Fuster negó cualquier romance con la 'Chica selfie' y aseguró que solo fue un acto de cortesía.

Fue entonces que el integrante de "Esto es Guerra" explicó más acerca de lo que pasó. Señaló que dejó a Rosángela Espinoza en su casa.

"No, pero con otro amigo. Sí, es que Diaelis estaba en su carro con seguridad, pero me fui con mi seguridad. Todas la dejamos en su casa porque lo más probable es que me hayan seguido. Tienen, deben tener las imágenes que las dejé en su casa y me fui para mi casa".