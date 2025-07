Said Palao deja entrever que Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se fueron juntos: "Miren cómo se ríen"

En las últimas semanas, los rumores sobre una posible cercanía entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi han ganado fuerza en 'Esto es Guerra'. Aunque ambos han evitado dar declaraciones claras sobre su relación, esta vez fue Said Palao quien encendió las alarmas al soltar un comentario inesperado que dejó a todos sin palabras en el set.

Durante el segmento "A huevazos aprendí", Said Palao aprovechó una dinámica del juego para soltar una inesperada revelación que dejó a todos en silencio por unos segundos. Sin rodeos, insinuó que Patricio Parodi y Rosángela Espinoza habrían tenido una cita la noche anterior, y aunque lo dijo en tono de broma, su comentario no pasó desapercibido.

"Más bien que nos cuente la historia de amor que hay entre Rocha y Pato, ayer los vi saliendo juntitos. Si no veo tele, no me entero. Ahí sí, cómo se ríe", expresó Palao, provocando risas nerviosas en el set. Rosángela reaccionó entre risas y aseguró que no recordaba nada. Patricio, por su parte, respondió: "El único que le hace caso a la doña eres tú, nada más".