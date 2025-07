Rosángela Espinoza descarta tener una relación con Patricio Parodi: "Tira su maicito, pero ahí no es"

En las últimas semanas, Rosángela Espinoza ha sido vinculada sentimentalmente con su compañero Patricio Parodi de 'Esto es Guerra'. Es así como finalmente, la influencer responde si estaría dispuesta a mantener una relación amorosa con el 'Pato'.

Rosángela chotea a Patricio Parodi

Durante una entrevista dada para el programa de 'América Espectáculos', Rosángela Espinoza habló sobre lo que sus compañeros han estado rumoreando sobre una posible relación con Patricio Parodi. Así mismo, deja en claro que está enfocada en otras cosas y no con el amor porque no le gusta ninguno.

"El tema es que en mi caso no me gusta ninguno. Es que yo estoy enfocada en otras cosas, no quiero salir con ningún peruano. Nada de peruanos, por ahora. (¿Patricio estaba haciendo como algún intento o algo así?) No, no o sea tira su maicito, pero ahí no es, ahí no es. Es lindo, pero no. Antes sí, me atraía cuando empecé acá en el 2017. Ahora ya maduré, ya crecí así que ya son otros tiempos", expresó.

¡Se echa flores!

Así mismo, la chica reality comenta que ella es una de las solteras más codiciadas del Perú y no ve nada de malo que otras personas se enamoren de ella. Además, de que es una persona emprendedora, deportista e inteligente.

"Tiene razón. ¿A quién no le voy a gustar? Imagínate, una chica bonita, una chica inteligente, emprendedora, deportista, Olvídate, a quién no la voy a gustar... Sí, así que, bueno, sí es cierto, a quién no le puedo gustar, por favor. Soy una de las solteras más codiciadas del Perú así que valórenme", expresó.

Said Palao echa a Patricio con Rosángela

En el programa de 'Esto es Guerra', se llevaba a cabo una competencia cuando surgió una discusión entre Said Palao y Patricio Parodi. Es así como el esposo de Alejandra Baigorria no dudó en destapar un supuesto secreto del 'Pato' en vivo dejando sorprendidos a muchos.

"Pato que te guste Rosángela y la quieres defender es otra cosa", menciona Said Palao en medio de la discusión y Patricio Parodi responde: "Por favor Said, no me piques la lengua".

Es así como Patricio Parodi ha sido vinculado sentimentalmente con Rosángela Espinoza por Said Palao, aunque ambos lo han negado. Ahora, la influencer afirma que si bien le gustó hace muchos años atrás, ahora no siente nada por el 'Pato' y no piensa tener una relación con él.