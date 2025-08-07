Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero: "El que no tiene se viste como quiere y el que tiene también"

Paolo Guerrero celebró la fiesta de su pareja por todo lo alto, con fiesta, música y baile, pero lo que más llamó la atención no fue su ritmo con Ana Paula Consorte, sino el peculiar look que se mandó. Su ropa, que costó varios dólares, fue blanco de bromas y críticas en redes sociales, pero Jefferson Farfán no lo dejó solo y salió con todo a defenderlo.

Jefferson Farfán sale en defensa del look de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero celebró el cumpleaños de Ana Paula Consorte con una fiesta a lo grande, rodeado de sus amigos más cercanos, pero lo que más llamó la atención no fue el tono del festejo, ni el baile con su novia Ana Paula, sino el particular look que eligió para la ocasión.

Según detalló "América Hoy", el 'Depredador' se puso un polo lila de la marca AMIRI, valorizado en 277 dólares, y un jean ancho de Acne Studios que cuesta 850 dólares. Aunque el conjunto era caro, en redes sociales lo destruyeron con comentarios bien pesados.

Le dan con palo en redes por su outfit. Los usuarios no se guardaron nada y empezaron a lanzar burlas por el estilo de Paolo.

Algunos comentarios decían: "Pao, esa ropa, mi Capi no", "ese wachiturro de Paolín lín lín", "el ropavejero", "es un disfraz", "Mi Capi quiere regresar a su época de depredador", y hasta "qué look de loco Paolito".

Aunque Paolo no respondió a las críticas, el que sí salió al frente a parchar a todos fue su mejor amigo Jefferson Farfán, quien no se aguantó y defendió con todo a su "hermano del alma".

Jefferson Farfán saca cara por Paolo

Jefferson compartió una foto donde aparece abrazando a Guerrero durante la fiesta y escribió una frase directa que dejó callados a todos los criticones.

"Te amo, hermano. El que no tiene se viste como quiere y el que tiene también", puso la 'Foquita' en su historia de Instagram.

Además, reposteo una historia de Roberto Guizasola donde aparecen los tres juntos. La imagen iba acompañada de una comparación con Bob Marley y dos amigos afrodescendientes.

Farfán no dudó en ponerle su sello: "Black Power", escribió junto a emojis de caritas riéndose. Con eso, dejó en claro que no le importa lo que diga la gente y que siempre estará firme para defender a Paolo.

Jefferson Farfán sobre Paolo Guerrero en cumpleaños de Ana Paula Consorte. (Instagram)

Más que amigos, hermanos. La amistad entre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán es de años. Han compartido momentos buenos y malos, tanto en la cancha como fuera de ella, y esta vez no fue la excepción.

Farfán mostró que cuando uno quiere de verdad a un amigo, lo apoya sin pensarlo dos veces. Aunque el outfit de Paolo haya sido tema de burla, su mejor amigo estuvo ahí para apoyarlo, como siempre.

El estilo de Paolo Guerrero podrá gustar o no, pero lo que está claro es que la lealtad entre estos dos cracks es a prueba de todo. Y en tiempos donde las críticas sobran, tener un amigo como Jefferson Farfán vale más que mil palabras.