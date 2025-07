Municipalidad de Surco cancela 'Dioses del Circo' tras denuncia de Korina Rivadeneira: "No se tolerará jamás"

La Municipalidad de Surco decidió cancelar definitivamente el espectáculo "Dioses del Circo Virtuosos", luego de que Korina Rivadeneira denunciara públicamente que un bailarín se sobrepasó con ella durante una función.

La Municipalidad de Surco decidió cancelar el espectáculo "Dioses del Circo Virtuosos" después de que la modelo Korina Rivadeneira denunciara que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un bailarín durante el show. La medida se tomó de inmediato y causó gran revuelo en redes sociales.

A través de un comunicado publicado este martes 22 de julio, el municipio anunció el cierre del evento por atentar contra la dignidad del público. Incluso, compartieron un video donde se ve a personal de fiscalización colocando el cartel de "Cancelación" en la entrada del circo.

Además, la Municipalidad de Surco dejó en claro que no permitirán actos que falten el respeto a las personas.

"En Surco, el respeto a toda persona es un valor inquebrantable y no se tolerará jamás actos que atenten en su contra" , concluyó el pronunciamiento.

Cabe señalar que el hecho que vivió Korina no fue el único. En el programa "Magaly TV, La Firme", se mostraron imágenes de bailarines del show realizando bailes bastante subidos de tono con otras espectadoras.

Horas antes del anuncio, Korina ya había exigido que se cierre el espectáculo durante su programa "Desvelados".

"De todas maneras deberían cerrar el espectáculo, porque no es un espectáculo de circo. Es un acto vulgar que debería presentarse bajo otras instancias", expresó bastante afectada. La modelo también contó que la dueña del circo le escribió. "Sé que es un mensaje de disculpas, pero no lo he querido ni leer", confesó, refiriéndose a un mensaje enviado por la dueña del evento.