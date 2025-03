Mayra Goñi aclara su vínculo con Neutro tras salidas y un beso: "No estoy buscando el amor"

Mayra Goñi está en el centro de la atención luego de haber sido vista en varias ocasiones con el streamer Neutro, con quien ha compartido coqueteos y hasta piquitos. Ante la curiosidad del público, "América Hoy" decidió buscarla para preguntarle si su relación con el creador de contenido ya es algo oficial.

¿Neutro es su nuevo amor? Esto dijo Mayra

Las cámaras del programa "América Hoy" no perdieron la oportunidad y fueron directas con la pregunta a Mayra Goñi, a quien le mencionaron sus coquetos con Neutro y le consultaron si su vínculo ya era algo oficial. Sin embargo, la cantante sorprendió con su respusta.

"No, chicos, nada. No tengo nada que decir al respecto. Yo no voy a hablar de ese tema, porque prefiero enfocarme ahorita en lo que vengo haciendo, que es mi música. Sí, hay que darle a eso prioridad", respondió Mayra, dejando el tema en el aire.

Pero la reportera insistió en que siempre hay tiempo para el amor, a lo que Goñi respondió de manera más relajada, asegurando que disfruta compartir con Neutro, pero sin ninguna etiqueta.

"O sea, no estoy buscando el amor. Simplemente me gusta compartir y, si se refieren a Neutro, me gusta salir con él. Me parece un chico divertido, tiene mucho conocimiento en algunas cosas que no sé, compartimos algunas cosas. Entonces, me van a seguir viendo con Neutro o con otros amigos. A veces tengo más amigos hombres que mujeres", explicó.

Mayra y su ingreso al mundo de los streamers

Además, la cantante confesó que Neutro y otros amigos la están ayudando a conocer más sobre el mundo del streaming y TikTok, algo que antes no dominaba del todo.

"Exacto, en TikTok me están enseñando a usar todas estas cosas que yo estaba un poco perdida. Y la verdad es que me parece que es interesante aprender siempre", comentó.

Cuando la reportera le hizo notar que Neutro "tiene su pinta, su gracia y su carisma", Mayra no dudó en elogiarlo.

"Sí, yo siempre he hablado lindo de él. Yo tampoco quiero darle vuelta a ese asunto, la verdad. Pero sí me gusta mucho compartir con él y me van a seguir viendo con él", expresó, dejando claro que no tiene problemas en seguir compartiendo momentos con el streamer.

¿Qué dice Fabio Agostini sobre la cercanía de Mayra y Neutro?

Ante estas especulaciones, "América Hoy" también quiso saber qué pensaba Fabio Agostini, expareja de Mayra, sobre la amistad entre ella y Neutro. Su respuesta fue breve y tajante.

Fabio Agostini al ser consultado sobre Mayra Goñi y Neutro. (América Hoy)

"¿Y a mí qué me importa? Estoy en Brasil disfrutando con amigas. No estoy para tonterías. Gracias", respondió por WhatsApp.

Con esto, queda claro que Fabio no quiere opinar sobre el tema y que Mayra seguirá disfrutando de su soltería, sin presiones y sin apurarse en definir su relación con Neutro. ¿Será que en algún momento se animará a dar el siguiente paso? ¡Solo el tiempo lo dirá!