Neutro se derrite en halagos para Mayra Goñi tras evidentes coqueteos "Es una persona muy especial"

El streamer Neutro se pronunció sobre su cercanía y coqueteos con Mayra Goñi, dejando en claro que ella es una persona especial en su vida. En una entrevista con 'América Hoy', el creador de contenido detalló la relación que mantienen y cómo disfrutan del tiempo juntos.

Neutro elogia a Mayra Goñi

Neutro aseguró que no hay presiones ni expectativas definidas entre ellos. "Yo creo que no estamos forzando nada ni pretendiendo nada. Solamente compartimos, nos apoyamos, nos aconsejamos y la pasamos bien", expresó, dejando entrever que su conexión con la actriz y cantante fluye de manera natural.

El streamer también reveló una conversación que tuvo con Goñi cuando le propuso un viaje juntos. "A mí me gusta disfrutar cuando estoy con una persona, entonces le dije vámonos de viaje, pero ella me dijo 'no quiero irme de viaje, yo quiero que me des tu cariño y atención'", contó.

Sobre la relación que han desarrollado, Neutro destacó que el mundo del entretenimiento digital los ha llevado a compartir en diversas ocasiones. "Implementándose en el mundo nuevo de los TikTokers y streamers, vamos a tener que coincidir muchas veces", explicó, sugiriendo que sus interacciones seguirán siendo frecuentes.

Finalmente, el creador de contenido se refirió a lo que Goñi representa para él. "Para mí, ella significa una persona muy especial. Es una persona muy buena que merece cariño y respeto", afirmó, dejando abierta la posibilidad de que su vínculo continúe fortaleciéndose con el tiempo.

Mayra Goñi y Neutro se besan

El programa "Amor y Fuego" difundió imágenes que evidencian el acercamiento entre la actriz y el creador de contenido. En el video, Mayra aparece esposada a Neutro como parte de un reto en su transmisión en vivo. Durante la interacción, se mostraron en una actitud cómplice y hasta intercambiaron algunas bromas.

"¿Qué haces agarrando mi pierna, tú ah?", le cuestionó Mayra a Neutro. Entre risas, el streamer respondió: "Estoy ansioso, ¿te incomoda?". La actriz, lejos de molestarse, replicó: "No, nada, es la rodilla. Te permito".

Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando la cámara que transmitía el streaming cayó dentro del auto donde se encontraban. En ese instante, Mayra aprovechó para robarle un beso a Neutro. Al percatarse de que el momento fue captado, la modelo se mostró sorprendida y, entre risas, se cubrió el rostro.

Es así que, Neutro dejó en claro que Mayra Goñi es una persona especial en su vida y merece cariño y respeto. Sin definir su relación, el streamer enfatizó que seguirán compartiendo momentos juntos en el mundo del entretenimiento digital, fortaleciendo así su vínculo con el tiempo.