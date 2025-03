Patricio Parodi sorprende al revelar cuánto ganaba en su debut en Esto es Guerra: "Era un sueldo mínimo"

El exintegrante de 'Esto es Guerra', Patricio Parodi, sigue dando de qué hablar, pese a no formar parte del reality en la actualidad. Recientemente, el modelo y exchico reality causó revuelo al confesar cuánto ganaba en sus inicios en el programa, dejando impactados a sus seguidores y fanáticos del formato.

Durante su participación en el podcast 'Good Time', conducido por Mario Irivarren y Laura Spoya, Parodi sorprendió al revelar detalles de su primer contrato en 'Esto es Guerra'. El modelo confesó que esperaba recibir un sueldo mínimo, pero la oferta económica superó sus expectativas.

"Hasta ese entonces no había tenido un trabajo estable. Yo pensé que iba a ser un sueldo mínimo, con 1,500 soles yo estaba feliz, pero en ese tiempo el sueldo mínimo en 'Esto es Guerra' era 1,800 dólares. 'Esto es Guerra' ya había volteado a 'Combate'. Cuando vi mi contrato, dije '¿dónde firmo?'. De estar ganando 80 o 100 soles...", relató Parodi, dejando en claro que el reality le cambió la vida.

La confesión generó asombro entre los conductores del podcast, quienes también han sido parte de realities y conocen la dinámica de estos programas. Además, Parodi expresó su gratitud hacia el programa, reconociendo que le brindó grandes oportunidades.

"No hubiera podido alcanzar tantas cosas si 'Esto es Guerra' no me hubiera abierto las puertas, jamás pensé estar aquí", afirmó.