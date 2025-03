Reveladores chats entre Marisol y Christian Cueva: "Me dijiste que en diciembre serás soltero"

Luego de la aparición de Pamela López en 'El Valor de la Verdad', reveló que Marisol tuvo conversaciones con Christian Cueva donde cree que habrían tenido algo más que una amistad. Ante ello, la 'Faraona' compartió las conversaciones que tuvo.

En el programa de 'Amor y Fuego', Marisol decidió enviar las conversaciones que tuvo con Christian Cueva. Es así como se puede observar como Christian Cueva llamó a la cantante 'La Faraona' como 'Sol', 'Mi amor' y 'Reina'. Todo esto habría sucedido a mediados de medio año de 2022.

En medio de varias conversaciones, deja en claro que no se conocían durante meses y en aquel momento, el pelotero se encontraba jugando en Arabia. Aunque la artista deja en claro en los chats que primero quería realizar un tema musical con él, pero nunca se dio a concretar desatando la molestia de ella.

Es así como en un momento de la conversación Marisol menciona que en una conversación previa a eso, Cueva le menciona que se divorciaría de Pamela López. Ante ello, la 'Faraona' le ofrece ser su apoyo.

"Cris me dejaste intrigada con lo que me dijiste que en Diciembre serás soltero. Recuerda que somos amigos, cualquier cosa aquí estoy para escucharte y hablar", expresó.

En otro momento, Marisol le comenta que hasta ese día no se han conocido y le reclama porque no se comunica con ella. Ante ello, Cueva le menciona que ha estado ocupado con viajes, pero que sí desea conocerla.

"Cada vez que vienes a Perú desapareces y nunca me hablas, ni me llamas aunque sea escapándote un ratito (...) Si vuelves a fallarme harás de cuenta que nunca me conociste y peor que no existo", le escribe Marisol y Cueva afirma que sí se verán. A lo que la cantante responde: "No juegues con mis sentimientos que son verdaderos".