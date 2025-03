Magaly Medina explota contra Christian Cueva tras respuesta a Pamela López: "No es ejemplo de nada"

Las recientes revelaciones de Pamela López en El Valor de la Verdad siguen generando reacciones. Tras la exposición de presuntas infidelidades por parte de Christian Cueva, donde se mencionó a Pamela Franco, tanto el futbolista como la cantante decidieron romper su silencio. Ante esto, Magaly Medina no dudó en opinar sobre el tema en su programa.

Durante su última emisión de Magaly TV: La Firme, la periodista criticó duramente a Christian Cueva, luego de que este emitiera un comunicado respondiendo a las acusaciones de su esposa. Medina señaló que, en lugar de asumir responsabilidad por sus actos, el futbolista se excusó sin reconocer el daño causado.

"La dejas a tu esposa de esa manera, la engañas, la mientes y ni siquiera estás para el nacimiento de tus hijos. No tienes la valentía para decir 'me he portado como un miserable'. Hombres del Perú, no sean como él. Christian Cueva no es un ejemplo de nada", expresó indignada la conductora.