Pamela Franco NIEGA haber sido la culpable de la separación de Pamela López y Cueva: "Me molesta"

Pamela Franco rompió su silencio luego de las declaraciones de Pamela López en El Valor de la Verdad, donde la empresaria expuso presuntas infidelidades de Christian Cueva. La cantante negó ser la responsable del fin del matrimonio y expresó su indignación por las acusaciones en su contra.

Durante el programa, López afirmó que Cueva la engañó con varias figuras de la farándula, mencionando a Melissa Klug y, en especial, a Pamela Franco. Incluso aseguró que el futbolista estuvo con la cumbiambera en Brasil cuando ella daba a luz a su última hija, generando polémica en redes sociales.

Ante estas declaraciones, Franco utilizó el podcast Doble Sentido para responder. La cantante rechazó ser la "manzana de la discordia" y manifestó su cansancio por ser señalada como la principal culpable de la separación, sin que se tome en cuenta la versión completa de los hechos.

Franco destacó que, aunque asume la responsabilidad de sus actos, no considera justo que se le acuse de destruir el matrimonio de Cueva sin conocer todos los detalles. Además, criticó el trato que ha recibido por parte de los medios de comunicación, asegurando que la han atacado de manera desproporcionada.

"Yo no me siento víctima, soy una persona grande, asumo las consecuencias de mis actos, tampoco he querido contar las cosas cómo han sucedido desde el comienzo y creo que ya no viene al caso, pero a mí lo que sí me incomoda de todos los medios es que a mí me echen la culpa de una ruptura que no fue por mi culpa", expresó.