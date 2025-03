¿Christian Cueva confirma que Pamela López le fue infiel? Esto respondió el futbolista

El escándalo entre Christian Cueva y Pamela López sigue dando de qué hablar. Después de que la aún esposa del futbolista revelara impactantes detalles de su matrimonio en "El Valor de la Verdad", el jugador decidió no quedarse callado. A través del podcast "Doble Sentido", el popular 'Aladino' habló sobre los rumores de infidelidad de Pamela y le pidió que deje de hablar de él.

Durante la entrevista, el conductor del programa le preguntó directamente a Christian Cueva si en algún momento su aún esposa Pamela López le había sido infiel. Aunque el jugador no confirmó ni negó la situación, admitió que hubo comentarios sobre el tema.

"Si yo te digo que sí o que hubo comentarios, en verdad no tengo una prueba. No tengo nada para decir que sí. Que se comentó, no puedo afirmarlo", dijo el futbolista. Además, agregó que ambos asumieron los errores en su matrimonio: "Que se comentó, no puedo afirmarte, pero lo que te puedo decir es que los desaciertos de ella en algún momento lo hablamos y listo, nos hicimos responsables ambos y va ser la madre de mis hijos toda la vida".