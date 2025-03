Xiomy Kanashiro responde a críticas por su debut en TV: "Siempre hay cosas por mejorar"

La bailarina, Xiomy Kanashiro, debutó como conductora en el programa Zona Musical de Panamericana Televisión. Sin embargo, las opiniones sobre su desenvolvimiento en pantalla no tardaron en llegar, y algunas críticas cuestionaron su desempeño. Ante esta situación, Kanashiro no dudó en defenderse-

Xiomy Kanashiro se pronuncia sobre su desempeño en televisión

A la salida de las grabaciones de su programa, Kanashiro fue abordada por la prensa y se refirió a las críticas que surgieron tras su primer día como presentadora. La bailarina admitió que hubo problemas técnicos, pero recalcó que sigue en proceso de aprendizaje.

"Siempre hay cosas que mejorar y aprender, ¿no?", expresó en primer lugar. Cuando le preguntaron si sintió nervios en su debut, respondió con seguridad que no y atribuyó las dificultades a fallas técnicas. "Creo que es un tema técnico, mejorar algunos detalles, pero yo estoy bien, gracias."

Por otro lado, evitó hablar sobre su vida privada cuando le consultaron si había vuelto a comunicarse con Jefferson Farfán. Además, su reacción ante las declaraciones de Delany López llamó la atención, ya que prefirió no profundizar en el tema.

"No voy a hablar más de mi vida privada. Ya declaré y me voy a quedar con lo que he dicho. Gracias," manifestó Kanashiro, dejando claro que no desea continuar con la polémica.

¿Qué dijo Delany López sobre Xiomy Kanashiro?

Días antes, en una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Delany López respondió a Kanashiro, quien aseguró no conocerla. La modelo insinuó que la bailarina sí sabe quién es, pero estaría evitando el tema de manera deliberada.

"¿Que no me conoce? En alguna oportunidad, recuerdo que ella ingresó a un box en el que yo estaba, entonces no creo que no me conozca. A algunas personas les conviene hacerse las olvidadizas", afirmó con firmeza.

En otro momento, le consultaron si observará el programa de televisión, que es conducido por Kanashiro. La respuesta de Delany, llamó la atención ya que 'ninguneo' el programa de la bailarina y mencionó que prefiere ver otras cosas.

"No, para eso tengo YouTube. No me gusta ver ese tipo de programas, no me llama la atención", sentenció López.

Las declaraciones de Delany López han desatado especulaciones sobre su relación con Jefferson Farfán. Aunque negó haber sido "ocultada" por el exfutbolista, dejó abierta la posibilidad de que existió algún vínculo. Mientras tanto, la tensión entre López y Kanashiro sigue creciendo, avivando aún más la polémica en el mundo del espectáculo.