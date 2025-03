Christian Cueva pide perdón a la hija de Pamela López tras polémico audio: "Me ganó el impulso"

El escándalo entre Pamela López y Christian Cueva sigue dando de qué hablar. Tras la difusión de un audio en "El Valor de la Verdad", donde el futbolista minimiza a la hija mayor de su expareja, las críticas no tardaron en llegar. Ahora, Cueva ha salido a disculparse públicamente, reconociendo su error y asegurando que nunca quiso lastimar a la joven.

Durante su entrevista en el programa de Beto Ortiz, Pamela López presentó un audio donde se escucha a Christian Cueva dirigirse de manera despectiva a su hija mayor, quien no es su hija biológica.

En la grabación, que se difundió en "El Valor de la Verdad", el futbolista le dice: "Tú no eres nada. Mis hijos son tres, por favor".

Este comentario generó indignación en redes sociales, donde muchos criticaron a Cueva por su actitud. Ante la presión mediática, el jugador decidió pronunciarse y aclarar la situación.

En el programa de YouTube "¿Ahora qué?", Christian Cueva reconoció que su reacción no fue la correcta y pidió disculpas por sus palabras.

"El sentimiento no se va de la noche a la mañana. De repente, en un momento de mi vida me ganó el impulso, la cólera. No tengo nada en contra de ella", explicó el futbolista, justificando su reacción como un momento de enojo.