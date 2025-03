Magaly contra Pamela Franco por decir que no rompió el hogar de Cueva: "Claro que ha sido causante"

Durante el podcast de Pamela Franco donde también estuvo Christian Cueva, la cantante de cumbia afirmó que ella no fue la causante del fin del romance entre su actual pareja y Pamela López. Esto habría causado que Magaly Medina la critique.

Luego de escuchar las declaraciones de Pamela Franco delante de Christian Cueva, afirmando que no fue la causante de que su hogar con Pamela López se rompiera. Magaly Medina le mandó con todo y afirmó que sí fue la razón actualmente, así como hace varios años.

"¿Qué le decimos a la lechugona y fresca? Claro que ha sido causante de una ruptura, lógicamente, no solo ahora, antes", expresó. Luego le recuerda cuando salió a pedir perdón en TV nacional a Pamela López: "Ninguna otra persona se sentó en televisión abierta y dijo 'he sido la amante, perdón señora', ¿Quién fue? la que quiso meterse al bolsillo del público lloriqueando, las demás no han reconocido nada".