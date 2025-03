Shirley Cherres se quiebra hasta las lágrimas por el calvario que vive: "Estuve vomitando noches seguidas"

A través del programa de 'Todo se filtra', compartieron la entrevista que realizaron a la artista Shirley Cherres en su hogar y el problema médico que se encuentra pasando. En medio de su sensibilidad por lo que pasa, recuerda a su padre y se quiebra hasta las lágrimas.

La exvedette peruana Shirley Cherres de 48 años fue conocida por ser una de las porristas del Sport Boys. Gracias a ese trabajo que ella conoció a diferentes figuras del fútbol peruano y estuvo en vuelta en varios escándalos con figuras del espectáculo. Ahora, revela que se encuentra viviendo por momentos muy difíciles en su salud, debido a complicaciones de cirugías anteriores.

"En el 2019 yo me operé con el doctor Raúl Laime, que operaba a varios artistas, tengo bultos. Lo que pasa que aquí yo estaba con el gimnasio, pero como me hicieron subir de peso, está reteniendo líquidos, eso no es posible", expresó mientras mostraba que en sus brazos ha formado bultos grandes. Luego agregó: "Después de sacarme la endoscopía estuve vomitando cinco noches seguidas".

La artista comenta que viene pasando estas complicaciones sola ya que no tendría a nadie acompañándola, porque su único habría sido su padre que ya partió. Es en ese momento, en que Cherres se quiebra ante las cámaras de Kurt Villavicencio al recordarlo cómo lo cuidada.

"Si el estuviera aquí, yo no estaría sola. Cada viaje que yo hacía e iba a verlo, siempre me esperaba en la puerta de su casa. Por favor coma porque se me va ir, papito tú no te me puedes ir, pero ya no está", cuenta entre sollozos.