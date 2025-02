Shirley Cherres enfrenta problemas de salud tras operarse la manga gástrica: "Estoy asustada"

La exmodelo Shirley Cherres enfrenta un difícil momento de salud luego de someterse a una cirugía de manga gástrica. La popular rubia confesó que está pasando por complicaciones y que un equipo de médicos está evaluando su situación. Además, mostró su preocupación al revelar que el doctor que la operó prácticamente desapareció.

Shirley Cherres atraviesa complicaciones después de la operación

A través de sus redes sociales, Shirley Cherres contó que su salud se ha visto afectada después de la cirugía y que ha tenido que recurrir a especialistas para buscar una solución.

"Me han hecho una endoscopia, la manga me está originando muchos problemas de salud y unos cirujanos bariátricos están viendo mi caso para que me puedan ayudar", dijo la exporrista.

Lo que más la angustia es que, tras la operación, apenas tuvo contacto con el médico que la operó, lo que la hace sentir aún más preocupada.

"Estoy asustada y nerviosa por el hecho de que mi salud pueda empeorar. Tengo miedo", expresó la exmodelo a Trome.

Shirley espera que los especialistas encuentren la mejor forma de solucionar sus problemas y mejorar su calidad de vida.

Shirley responde a grave acusación

Hace poco, Shirley Cherres enfrentó una grave denuncia en su contra. En "Magaly TV La Firme", Abel González Castañeda, de 40 años, la acusó de haberle robado tras una supuesta noche juntos en un bungalow.

Sin embargo, la exmodelo negó tajantemente estas acusaciones y aseguró que nunca tuvo nada con ese hombre.

"Me invitó para ver el bungalow, pero estaba medio raro cuando llegué. Nunca he estado con ese tipo, jamás, no sé por qué ha declarado tantas cosas", señaló. Según su versión, Abel intentó propasarse con ella y, al rechazarlo, él reaccionó mal. "Sí, se me mandó y le dije que no era mi tipo de hombre. A mí me gustan los chicos guapos, delgados, profesionales y buenas personas. Fue en ese momento cuando se puso violento, lo herí en su ego", agregó.

Shirley dejó en claro que no piensa quedarse callada y que ya puso el caso en manos de su abogado. Además, mostró un mensaje donde el hermano del dueño del bungalow confirma que Abel estaba alterado esa noche.

"Mira, el hermano del dueño de los bungalows me escribió y me dice que él estaba como loco, que no hay denuncia", mencionó. La exmodelo aseguró que no permitirá que nadie manche su imagen, especialmente ahora que está enfocada en su trabajo. "Ese señor tiene que probar cada palabra que ha dicho", sentenció.

Por ahora, Shirley Cherres se mantiene firme en su defensa, mientras intenta recuperarse de los problemas de salud que enfrenta tras su operación.