Ex abogado de Gabriela Alava revela detalles sobre el caso Jean Deza: "El tema psicótico de este sujeto"

En la audiencia sobre el caso de Jean Deza tras la denuncia de Gabriela Alava, su ex abogado tuvo que retirarse a pedido de su representada. Ahora, estuvo en el programa de Magaly TV La Firme para contar lo que sucedió y por qué ya no representa a la agraviada.

En el programa de Magaly Medina, iniciaron con un recuento de todas las once denuncias que realizaron las exparejas a Jean Deza por maltrato físico y psicológico. Es así como, tras el maltrato que sufrió Gabriela Alava este año, el Dr. Carlos De la Cruz la asesoró y la representó hasta el día de hoy.

Ayer Gabriela Alava se mostró fastidiada porque aparecieron imágenes que mostró el fiscal, donde se luce muy golpeada ya que fue tomada aquel día de la agresión. Eso habría causado que la joven pidiera el retiro de su entonces abogado durante la audiencia en vivo.

Se estaba realizando la audiencia de prisión preventiva para Jean Deza, pero el abogado del futbolista minimizaba al señalar que eran lesiones leves y solo necesitó un descanso de tres días. El abogado afirma que se está investigando si quiso matarla o no.

"Estuve en tres diligencias que duró más de ocho horas. En la habitación con luminol y algunos químicos, se vio que en le colchón había sangre, en parte del piso y el baño también. Si estoy acá es porque muchas personas señalan como si yo la hubiera abandonado. Yo en principio no me retiré, pero ella me insistió y me retiro", añadió.