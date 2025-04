La Uchulú revela que su uso último novio le fue infiel: "Lo vi con otra, me la paso llorando"

La Uchulú ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar que, en marzo pasado, vivió una dolorosa experiencia: se enamoró de alguien, pero fue traicionada, ya que la engañaron con otra mujer. Esto la hizo sentir muy mal, al punto de llorar desconsoladamente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La joven influencer de Pucallpa suele utilizar sus redes sociales para compartir su vida cotidiana con sus seguidores. Sin embargo, esta vez la historia no era tan divertida, ya que se trataba de un desamor.

La Uchulú usó imágenes creadas con inteligencia artificial para relatar que, en marzo, se enamoró. Para ello, publicó una ilustración animada donde aparece besando a un hombre que, a la vez, la toma por la cintura, creando una escena muy romántica.

Según la influencer, estaba muy feliz disfrutando de ese amor durante sus vacaciones. Sin embargo, todo cambió cuando descubrió que él también estaba con otra mujer. "Estaba muy feliz disfrutando de estas lindas vacaciones, hasta que lo vi con otra" , escribió, visiblemente afectada.

La traición del joven caló profundamente en la influencer, al punto de que lloró durante varios días mientras escuchaba la canción Menamore de Johnny Nights. No obstante, logró sobreponerse y, actualmente, ya se encuentra feliz y tranquila en su casa.

La influencer y comediante La Uchulú sorprendió a sus seguidores con una divertida reflexión en redes sociales. Con su característico estilo cómico, confesó que le está saliendo bigote, algo que tomó con gracia y que desató risas y comentarios en su comunidad digital.

"Estoy en la etapa donde me siento una señora, me sale bigote, tengo mucha pereza, pero necesito plata...", expresó en su cuenta oficial. Luego añadió otra ocurrencia que generó más risas: "Y luego me pongo filtro y me siento modelo de Victoria's Secret".