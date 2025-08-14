Christian Cueva: abogada pide a Pamela López que se rectifique o podrían demandarla por difamación

Christian Cueva y Pamela López podrían enfrascarse en una nueva batalla legal, debido a que la empresaria afirmó que el futbolista habría intentado contactarla desde un número ecuatoriano, a través de terceras personas. Ante ello, Cueva le envió una carta notarial a Pamela donde le pide rectificarse en un plazo de 48 horas, o podría demandarla por difamación.

¿Cueva demandará a Pamela López?

El programa Ponte en la cola se conectó en vivo con la Dra. Medaly Barrientos, del estudio de abogados Villaverde, que defiende a Christian Cueva, para obtener más información del caso. La letrada indicó que apenas han tomado el caso y ya le enviaron una carta notarial a Pamela.

"Hemos enviado una carta notarial a la señora Pamela López a efecto de que se pueda rectificar de las afirmaciones falsas que ha vertido acerca de mi patrocinado . Supuestamente le está atribuyendo que, a través de una tercera persona, habría llamado a su pareja Paul Michael, lo cual rechazamos", indicó.

Asimismo, señaló que Pamela tiene un plazo máximo de 48 horas para rectificarse y, teniendo en cuenta que ya pasaron casi 24, le quedaría solo 1 día para hacer aclaraciones públicas; de lo contrario, podría enfrentar una demanda por difamación.

"No es posible que la señora López siga acosándolo sin ninguna prueba objetiva (...) no se puede acusar sin una prueba contundente, por eso, si no se rectifica, vamos a tomar las acciones correspondientes", agregó.

Finalmente, la letrada precisó que, si inician una demanda por difamación, Pamela tendría que probar con evidencias todo lo que dijo en otro programa . "La pena máxima que podría afrontar por difamación es de tres años", concluyó.

Las acusaciones de Pamela López

En 'Amor y Fuego', Pamela López decidió comunicarse directamente con la prensa para contar lo que había sucedido en la noche anterior. La influencer afirma que el padre de sus hijos habría intentado llamar por medio de un intermediario a su pareja Paul Michael, desconocen la razón de las llamadas constantes desde Ecuador.

"Ayer pasó algo inesperado y no logramos entender, quiero postearlo y evidenciarlo al padre de mis hijos, escribiéndole y mandándole audio a Paul Michael, al parecer ebrio", expresó.

Es así como López afirma que su actual novio no tiene ningún tipo de relación con Christian Cueva. Por ello, comenta que tiene temor de las razones por la cual se comunicaron o trataron de llamar al cantante de cumbia.

Es así que, la disputa entre Christian Cueva y Pamela López podría intensificarse si no hay una rectificación en el plazo indicado. De no hacerlo, la empresaria enfrentaría una demanda por difamación que podría derivar en una pena de hasta tres años.