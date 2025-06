Exparticipantes del Miss Mundo Latina Perú acusan a Angie Pajares de maltratos: "Me bajó la autoestima al piso"

Tremendo escándalo se ha armado en el Miss Mundo Latina Perú. Tres exconcursantes salieron a contar que vivieron momentos difíciles durante el certamen. Señalan directamente a la directora del concurso, Angie Pajares, por supuestos maltratos, humillaciones y discriminación.

Exparticipantes del Miss Mundo Latina Perú contra Angie Pajares

Ingrid Roldán, quien representó a Lima Sur en el Miss Mundo Latina Perú, fue la primera en alzar su voz. Ella denunció que fue víctima de comentarios duros por parte de Angie Pajares, especialmente por tener una enfermedad degenerativa.

Según Ingrid, Angie le pidió un documento médico que probara que sufre de fibromialgia. Al no tenerlo a la mano, la situación se puso tensa.

En una conversación grabada, Angie le dijo: "Una cosa es tener una enfermedad y otra cosa es que tu enfermedad no te permita realizar el concurso bien".

A lo que Ingrid respondió molesta: "Me estás pintando como una incapacitada... así me siento. Me has hecho sentir como una incapacitada, que pobrecita que tiene fibromialgia, no va a dar la talla para un certamen internacional".

@ameg_pe 18.06.25 | Exparticipantes del Miss Mundo Latina Perú acusan a Angie Pajares de presunto maltrato psicológico. Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪

Aunque Ingrid llegó a ser primera finalista, decidió renunciar por todo lo que vivió. Esto lo contó mediante una llamada con "América Hoy".

"Me dice que soy especial y no sé, me habla que yo no soy auténtica. Esa señora está mal. Yo ni siquiera... Yo iba a practicar llorando porque ella me bajó la autoestima al piso", contó Ingrid.

Más testimonios fuertes

Brenda Muñoz, Miss Áncash, también habló. Ella es madre de dos hijos y asegura que Angie menospreció su rol como mamá.

"Me he sentido bastante ofendida, atacada, menospreciada durante todo el certamen con calificativos hacia mí por ser mamá soltera, tengo dos hijos. Me decía que una representante del Miss Mundo Latina Perú no podía ser gorda. O sea, no tenía tino para hablar de repente", relató.

Por su parte, Dulce Abril, Miss Piura, contó que presenció varios abusos y que incluso grabó audios como prueba.

"A mí nunca nadie me faltó el respeto, pero yo sí vi maltrato hacia las otras candidatas. Yo fui quien grabó varios audios de candidatas afectadas, que se los mandé para que ellas puedan actuar. Me parecían muchos abusos, muchos maltratos, mucha minimización, las humillaban y muchas cosas", señaló.

¿Por qué Ingrid no renunció antes?

La reportera de "América Hoy" le preguntó a Ingrid por qué no se retiró del concurso si estaba tan afectada. Su respuesta fue clara.

"Porque yo tenía un contrato y tenía que pagar una penalidad monetaria si es que me retiraba antes". Además, Ingrid afirmó que Angie predica el empoderamiento femenino, pero no lo practica.

"Ella habla mucho del empoderamiento femenino y, sin embargo, a más de una candidata nos ha hecho llorar", expresó.

Las fuertes declaraciones de estas exconcursantes han puesto en la mira a Angie Pajares y su manejo en el Miss Mundo Latina Perú. Ellas aseguran que no fueron tratadas con respeto y que recibieron comentarios que las hicieron sentir menos. Ahora, piden que se visibilicen estos hechos para que ninguna otra joven tenga que pasar por lo mismo.