Leslie Shaw explica su conflicto con Mayra Goñi y lanza curioso comentario sobre sus gastos en Miami: ¿Qué dijo?

La polémica en el mundo de la música peruana continúa, y esta vez Leslie Shaw vuelve a estar en el centro de los titulares. La cantante , volvió a lanzar comentarios contra Mayra Goñi durante una entrevista en el programa Magaly TV: La Firme, donde repasó viejos enfrentamientos y dejó nuevas frases que no pasaron desapercibidas.

Leslie Shaw arremete contra Mayra Goñi

En la entrevista, Leslie Shaw fue consultada por sus recientes cruces con Mayra Goñi. La cantante recordó un incidente ocurrido hace varios años, cuando ambas coincidieron en un festival en Estados Unidos. Magaly Medina le preguntó si era cierto que le habría cerrado el paso a Goñi en aquel evento, y Shaw respondió fiel a su estilo.

"Eso fue hace como seis años. Se iba a Miami y usaba su tarjeta For Ni Card, así se llama la tarjeta, no sé. Es una bromita", comentó entre risas, provocando carcajadas en el set.

Luego dejó de lado el tono cómico para explicar el origen real del problema. Según relató, en ese festival iban a participar artistas de renombre como Daddy Yankee y J Balvin pero que ella quería ser la prioridad por encima de Mayra.

"Yo estaba en Miami y me contacta el productor para que telonee. Cuando vi el banner, pregunté quién es la chica (Mayra Goñi) y dije: ¿quién va a telonear, yo o esta chica? Porque venía de lanzar La Faldita, estaba antipatiquísima. Le dije: a mí no me vas a venir a telonear a principiantes", sostuvo Shaw.

Críticas al videoclip de Marisol

La cantante también aprovechó para opinar sobre otro tema que ha causado revuelo: el nuevo videoclip de Marisol, 'Mala amiga.' Shaw no tuvo reparos en calificarlo como un trabajo de baja calidad, insinuando que fue realizado con un programa gratuito.

"Mira qué horrible, eso le salió gratis porque el Canva es gratis, ¿no? Pero ella dijo que no soy su amiga. Entonces, decídete pues, amiga, ¿soy tu amiga o no? Para el marketing sí les sirve", comentó con ironía.

Pese a que la canción habla de una "mala amiga", Shaw aseguró que no lo considera una indirecta hacia ella, ya que no tienen una relación cercana. Además, recordó que ya había criticado otro videoclip de Marisol en el que participaron Pamela López y ella misma.

"Sale un montón de gente a hablar picones porque yo he respondido. A mí no me interesa ser amiga de esa gente", sentenció.

Las declaraciones de Leslie Shaw vuelven a encender la polémica y dejan claro que la artista no teme hablar sin rodeos. Sus comentarios sobre Mayra Goñi y Marisol no solo reavivan antiguos roces, sino que mantienen vivo el interés mediático en sus disputas dentro del espectáculo peruano.