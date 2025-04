Abogados de Pamela López rechazan medidas de protección a favor de Cueva: "¿Qué riesgo corre?"

Los abogados de Pamela López expresaron su desacuerdo con la decisión del Poder Judicial de otorgar medidas de protección al futbolista Christian Cueva, quien la denunció por violencia. La defensa legal de la aún esposa del jugador aseguró que no existen pruebas para sustentar esta medida.

La defensa legal de Pamela López se pronunció luego de que el Octavo Juzgado de Familia dictara medidas de protección a favor de Christian Cueva, impidiendo que su expareja se le acerque. La abogada Rosario Sasieta señaló que esta denuncia fue presentada por el futbolista después de que Pamela hiciera pública su acusación. Además, calificó la medida como injusta y sin fundamento.

También explicó que el certificado médico que presentó Cueva es de una clínica privada y no cuenta con respaldo oficial.

"Él presenta un certificado médico privado, sin sustento, no ha sido en un local estatal. No hay pago de la consulta hecha al médico... Hay violencia familiar y se dan las medidas de protección cuando hay una situación de riesgo. Pregunto: '¿Qué situación de riesgo tiene Christian Cueva frente a la agresión supuesta de Pamela López?'" , agregó.

En el programa, Ethel Pozo expresó su sorpresa por la decisión de la jueza. Rosario Sasieta aclaró que la cita al psicólogo no era para atender a Pamela por violencia sufrida, sino por supuestamente controlar su conducta.

"Acá no está yendo al psicólogo (para eso), sino para controlar el supuesto odio de la supuesta agresora" , dijo.

Por su parte, Janet Barboza preguntó cuál era el objetivo real de Cueva con esta denuncia. La abogada respondió sin dudar.

"Obviamente, quiere callarla. Y dos, quiere emparejar. 'Ah, tú me has denunciado como agresor, ahora yo quiero buscar que tú no seas solamente víctima, sino también agresora'... Yo quiero anunciar que todo el equipo legal que soporta y contiene este caso va a proceder a apelar".