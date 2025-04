¿Pamela López la culpable? Ex de Paul Michael revela detalles de su ruptura: "Quería volver conmigo"

El romance entre Paul Michael y Pamela López sigue dando de qué hablar. En medio de las acusaciones en su contra, el exintegrante de Combinación de La Habana salió a defenderse de las declaraciones de sus exparejas, entre ellas, Kiara Montero. Sin embargo, la joven decidió presentarse en televisión para responder y sorprendió al sugerir que López podría haber influido en su ruptura.

En una entrevista para el programa 'Todo se Filtra', Kiara Montero fue consultada sobre si Pamela López fue la responsable del fin de su relación con Paul Michael. Ante la interrogante, aclaró que la trujillana no tuvo nada que ver, pues él ya le había sido infiel antes con otra persona.

Además, Montero aseguró que el cantante intentó volver con ella el 7 de marzo, a pesar de que su separación ocurrió el 29 de enero. Para respaldar su versión, mostró una fotografía donde Paul Michael aparece con un collar con la letra "K", insinuando que aún tenía sentimientos por ella. También envió un mensaje a Pamela López.

"Yo le regalé otra cadena y su amigo Anthony me dijo que se la anda poniendo con unos aretes de 'K', eso cuando quería volver conmigo... Contra ella no tengo nada, me parece una mujer linda. (Pero) el amor es ciego. Ojalá Paul madure y no vuelva a cometer errores del pasado", expresó Montero.