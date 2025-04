Yahaira Plasencia sorprende con declaraciones sobre su supuesto nuevo saliente: "Cambié de canchas"

Yahaira Plasencia, además de destacar por su talento en la música, suele acaparar la atención debido a su vida amorosa. En esta ocasión, la salsera fue vista en Miami junto a un misterioso acompañante con quien se mostró de la mano. Este hombre, apodado "el basquetbolista" por su gran estatura y su relación con el mundo deportivo, ha generado curiosidad entre sus seguidores.

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Yahaira Plasencia se refirió a este misterioso acompañante con quien ha sido vista en distintos locales nocturnos. Con su característico sentido del humor, la cantante ironizó sobre su anterior relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Además, la cantante reafirmó que, por el momento, se siente cómoda siendo soltera. Asimismo, recalcó que prefiere vivir sin las presiones de tener que oficializar su relación.

"Estoy soltera, estoy tranquila, estoy feliz. Eso de las oficializaciones a mí me estresa, así que no, estoy tranquila así. Cuando se dan, se dan, y no se dan, también. Yo no me hago problema por nada. Hoy en día vivo muy práctica, muy tranquila", afirmó,