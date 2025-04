¡Increíble! Olenka Mejía revela que Piero Quispe tenía más mujeres como amantes: "No era la única"

La modelo Olenka Mejía volvió a sorprender a los televidentes de "Magaly TV La Firme" al contar detalles sobre su relación con el futbolista Piero Quispe. La excuñada de Yahaira Plasencia sorprendió aún más al asegurar que no fue la única mujer con la que el jugador de fútbol tuvo una relación, revelando secretos que la dejaron indignada.

Durante la entrevista, Mejía confesó que Piero Quispe la buscaba constantemente, le enviaba pasajes, le ofrecía viajes a México y la invitaba a eventos deportivos. Sin embargo, fue en uno de esos intentos de acercamiento cuando la modelo se percató de que el futbolista mantenía contacto con otras mujeres al mismo tiempo.

"La primera vez que me invitó a México fue en enero de 2024. Fue ahí cuando me entero, por una llamada, que no era la única a la que invitaba a México y por eso perdí mi vuelo (...) no quería absolutamente nada porque me ha mentido", expresó Olenka, visiblemente decepcionada.