Olenka Mejía revela cómo Piero Quispe le habría ocultado que tenía una relación: "Se puso a llorar"

El escándalo no para. Olenka Mejía rompió su silencio y contó su verdad sobre la relación que tuvo con el futbolista Piero Quispe. La modelo aseguró que él le pidió retomar el romance, incluso cuando ya tenía una relación con Cielo Berrios.

¿Piero Quispe le ocultó a Olenka Mejía que sería papá?

En una entrevista con "Magaly TV, La Firme", Olenka Mejía sorprendió al contar que tuvo un vínculo con Piero Quispe desde julio hasta noviembre del 2022. Y aunque la historia parecía cerrada, ella afirmó que él volvió a buscarla meses después, a pesar de que ya estaba con otra persona.

"En el 2022, a fines de julio, estuvimos en una relación, se acabó en noviembre. De ahí, él quiso volver conmigo en febrero, marzo. Me buscaba, me invitaba a los partidos, me dijo que quería que yo vaya a México, que por favor volvamos, que nos veamos, que por favor. Eso nunca se dio, la amante no soy. Si lo hubiera querido ser, sí lo hubiera querido ser, pero no, no hay forma", declaró Olenka.

Además, contó que Piero le compró pasajes a México hasta 10 veces, pero ella nunca viajó. Según dijo, el jugador la habría bloqueado de sus historias en redes sociales, por lo que nunca se enteró que tenía pareja ni que había sido papá.

"Yo estaba indignada, porque le dije: 'oye, ¿si quieres volver conmigo y me buscas, qué haces embarazando a una flaca? Y peor... ya dio a luz. ¿Por qué me ocultaste?' Y él me dijo: 'no, tú lo sabrás en su momento'. Ese día vino en noviembre, 'subo o tú bajas', y yo le dije: 'bajo'. Lo metí a mi carro y se puso a llorar", relató Olenka.

La modelo aseguró que ese encuentro fue muy emocional, pero que ella decidió terminar con la situación y lo botó de su auto.

El mismo día que estuvo con Olenka, Cielo Berrios viajó a México

El caso se complica aún más luego de que el programa de Magaly Medina mostrara los movimientos migratorios de Cielo Berrios, pareja de Piero Quispe. Según los registros, ese mismo 26 de marzo, mientras Quispe se veía con Olenka en un hotel del aeropuerto, Cielo partía desde Perú rumbo a México.

Esta coincidencia generó muchas dudas. "Quizás la esposa lo esperaba sin saber nada", dijo Magaly en su programa.

Además, la periodista reveló que personas cercanas a Quispe intentaron contactar a Olenka para que no hable públicamente sobre su historia con el futbolista. Incluso, mencionó que le habrían querido hacer firmar un convenio de confidencialidad.

La historia entre Olenka Mejía y Piero Quispe sigue dando que hablar. Ella insiste en que no fue amante, sino que todo pasó cuando él decía estar soltero. Por ahora, Cielo Berrios no se ha pronunciado, pero el escándalo ya habría afectado su relación con el jugador, pues ya no lo sigue y borró sus fotos en Instagram con él.