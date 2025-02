Chiquiwilo critica al programa de Magaly Medina: "Agarró contenido mío y no ponía fuente"

El creador de contenido Carlos Venegas Velarde, más conocido como Chiquiwilo, se ha ganado el cariño del público por sus ocurrencias en sus programas de YouTube. Durante un podcast, el artista despotricó contra la popular 'urraca' Magaly Medina.

Durante el canal de Giancarlo Aranda en 'Tiempo Muerto', llegó de invitado Chiquiwilo quién expresó en más de una ocasión la fuerza con la que ha avanzado el internet actualmente. Si bien ha visto cómo algunas de las figuras de la televisión han migrado a lo streaming y han funcionado.

Aunque luego arremetió contra Magaly Medina, ya que hace un tiempo ella los habría minimizado en distintas formas por su trabajo. Entre ello, afirma que la ''urraca' agarró mucho contenido de las entrevistas que él hacia durante un año.

"Hay gente que minimiza la chamba del internet. Directamente le digo es Magaly. Hace poco dijo 'voy hacer mi canal de streaming ya que le doy a comer a la gente porque agarran mi contenido'. Buen tiempo, todo un año agarró contenido mío porque yo hacía 'Tú quieres show' con varios invitados, agarró material casi semanal y no me ponía fuentes. (pone fuentes: YouTube) eso me parece hasta el 'cul**' la verdad, porque he visto que a otras personas si le pone su nombrecito", expresó indignado.