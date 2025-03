¡Se vuelven a unir! Kate Candela revela que se viene un feat con Ale Seijas de Son del Duke

La salsera Kate Candela es una artista que viene creciendo con mucha fuerza en los últimos años y que hace poco lanzó un tema con Son del Duke, convirtiéndose en un éxito. Ahora, acaba de anunciar que se viene un nuevo feat con su nueva vocalista Ale Seijas.

Hace unos días, Kate Candela llegó a Radio Karibeña para sorprender con su nuevo tema "Ay amor" en salsa. Mientras respondió algunas preguntas de 'El Valor de la Verdura' terminó revelando una gran sorpresa para sus seguidores y la de Son del Duke.

Como se recuerda, Kate Candela ya grabó un primer tema con Son del Duke que hasta el momento viene sumando más de 17 millones de reproducciones en su videoclip en YouTube. Ahora, esta nueva colaboración con la nueva artista Ale Seijas, no queda duda que será todo un éxito.

La agrupación de Son del Duke se ha posicionado como una de las más sonadas en los últimos meses dentro de la cumbia peruana. Con más de once años de trayectoria musical, han sabido escalar y ahora, anunciaron que ya tienen gira por Argentina, Chile y muy pronto en Europa. Hace poco, ingresó su nueva cantante Ale Seijas que viene conquistando al público con sus pasos de 'Chica Rap', que hace gozar al público con su talento.

"Yo la verdad me sorprendí cuando publiqué un video que fue así de la nada y empezaron a etiquetarme. Muy feliz, muy agradecida con todos por el apoyo, por sus lindos comentarios que me han estado mandando, por los saludos. Muy agradecida con todos ustedes, con el señor Alex Duque por la oportunidad y confianza que me está brindando", expresó cuando estuvo en Radio Karibeña.