Son del Duke presenta a su nueva integrante Ale Seijas como la nueva 'Chica Rap' en Habla Kausa

La agrupación Son del Duke ha cautivado al público con sus canciones y se han convertido virales en las redes sociales. En esta ocasión, todos los integrantes llegaron a Habla Kausa para presentar a su nueva cantante Ale Seijas.

En el programa de Habla Kausa, los chicos Son del Duke llegaron para presentar en exclusiva a su nueva integrante Ale Seijas. Según expresaron, la joven artista se ha acoplado completamente en la agrupación de cumbia y contaron cómo la llamaron para unirse a su delantera musical.

La joven cantante Ale Seijas ha cumplido tan solo tres días en la agrupación de cumbia y ya dio su primer concierto el último fin de semana. Durante el programa radial, agradeció al público por apoyarla siempre y etiquetarla para que forme parte del grupo.

"Yo la verdad me sorprendí cuando publiqué un video que fue así de la nada y empezaron a etiquetarme. Muy feliz, muy agradecida con todos por el apoyo, por sus lindos comentarios que me han estado mandando, por los saludos. Muy agradecida con todos ustedes, con el señor Alex Duque por la oportunidad y confianza que me está brindando", dijo Ale.