Bryan Torres: Jovencita lo acusa de planear encuentros durante su gira por Europa

Bryan Torres vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la filtración de presuntos chats con una joven llamada Angelina. Estos mensajes han generado controversia, ya que el cantante mantenía una relación con Samahara Lobatón en ese entonces, y ella estaba esperando a su primer bebé.

En los últimos días, varios TikTokers aseguraron que Torres habría estado en conversaciones con una joven mientras realizaba su gira por Europa. Sin embargo, el salsero negó rotundamente estas acusaciones y afirmó que está enfocado en su trabajo. Ahora, con la difusión de estos chats, la polémica toma un nuevo giro.

Los mensajes revelados en el programa 'Magaly TV, la firme' muestran a Bryan organizando un encuentro con Angelina mientras se encontraba de gira. En la conversación se lee lo siguiente:

Angelina: ¿Hasta cuándo te quedas?

Bryan: Hoy terminamos de tocar aquí y voy para París temprano, luego domingo Roma y vuelvo el martes.

Bryan: El martes hay que vernos pues, porque tengo libre martes, miércoles y jueves. Luego voy para Barcelona, Milán y luego vuelvo otra vez a Madrid hasta el 17. (Envía un número de celular).

Bryan: Agrégame al WhatsApp.

Esta revelación ha causado revuelo en redes sociales, donde los seguidores del cantante han reaccionado con sorpresa y críticas. Algunos defienden a Bryan, argumentando que los chats podrían haber sido manipulados, mientras que otros lo señalan como infiel.

Hasta el momento, Bryan no ha emitido un pronunciamiento sobre la filtración. Por su parte, Samahara Lobatón tampoco ha dado declaraciones sobre el tema. Se espera que en las próximas horas alguno de los involucrados rompa el silencio y aclare lo sucedido.

En una reciente entrevista, para el diario Trome, la hija de Melissa Klug fue consultada sobre el escándalo y dejó en claro que su relación sigue estable, además de recalcar que no es su responsabilidad dar explicaciones.

"Estamos súper bien, súper tranquilos. Quien debe aclarar esto no soy yo, es él. Él es el involucrado, no yo. Pero como dije, mi familia está bien, estamos estables. La base de nuestra relación es la comunicación. La tranquilidad y la paz de mis hijas no están en juego por nadie", afirmó.