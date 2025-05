Milena Zárate muestra pruebas donde Greissy Ortega le decía: "Eres la mejor hermana del mundo"

En los últimos días, Milena Zárate y Greissy Ortega se encuentran envueltas en un nuevo enfrentamiento, donde se vienen atacando ambas. Ahora, la cantante llegó a un programa de TV donde su hermana le decía que ella era la mejor, antes de salir a hablar mal.

En el programa de 'Amor y Fuego', la colombiana Milena Zárate fue invitada para hablar sobre la última pelea que tuvieron en el estacionamiento del canal América Televisión. Es así como la artista afirma que antes que su hermana viajara a Estados Unidos estuvieron muy bien e incluso saca pruebas de los videos que Greissy Ortega le enviaba.

Ante eso, la artista afirma que muchas veces le ha otorgado ayuda a su hermana, a pesar de lo que han pasado hace muchos años atrás. Ahora, revela que no quiere tener nada con ella porque cada vez que quiere pantalla, la usa para aparecer en televisión o en medios.

"Después que yo le he dado trabajo, la he tenido en mi casa en infinidad de veces, le he perdonado todo lo que me ha hecho. Entonces, vienes y te sientas a hablar, contar cosas del pasado que ya has desmentido y por las cuáles me ha pedido perdón. Luego, se presenta en la semana siguiente como si nada a darme la cara, pretende que yo la deje entrar, y la abrace 'ya hermanita, no pasó nada'. Es una cínica, no tiene sangre en la cara", añadió.