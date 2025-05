¡Les dio con palo! Nicola Porcella arremete contra los streamers peruanos por recientes escándalos

Nicola Porcella, que actualmente radica en México, criticó duramente a los streamers peruanos que han surgido en los últimos años. El ex capitán de 'Esto es Guerra' dijo que no le gusta que comparen sus épocas de chico reality con la vida de los actuales streamers, ya que son muy diferentes.

Todo ocurrió durante la más reciente edición del pódcast que Nicola tiene junto a Wendy Guevara (aunque en este episodio estuvo Karina Torres), Cómplices del desmadre. El invitado para ese episodio fue Rafael Cardozo, y juntos recordaron sus épocas cuando iniciaron en la televisión peruana.

Nicola confesó que alguna vez encubrió una aventura de Rafael, ya que eran muy amigos. Enseguida, ambos indicaron que los escándalos en los que se metieron antes fueron porque eran muy jóvenes y apenas conocían la fama y el dinero en grandes cantidades.

Nicola aprovechó el momento para indicar que, a pesar de los escándalos en los que se vio involucrado cuando era joven, le molesta que lo comparen con los actuales streamers, quienes vienen dando la hora en redes sociales y programas de TV.

En esa misma línea, Nicola hizo referencia a los artículos falsos que muchos influencers utilizan y promocionan en redes sociales, tales como zapatos, carteras y relojes. Además, Porcella aseguró que nunca involucró a terceros en sus problemas personales.

"Tampoco mentimos con relojes falsos. Creo que siempre tuvimos eso... Porque nos comparan mucho con ellos (streamers), y yo siempre digo: yo no me meto con nadie. Sí fuimos muy irresponsables, pero éramos irresponsables con nuestras vidas, no tocando a otras personas", sentenció.