Wendy Guevara habría delatado los sentimientos de Nicola Porcella por Flavia Laos: "Sí te gusta"

El actor Nicola Porcella ha alcanzando mucha fama en México junto a su amiga Wendy Guevara y han estado realizando varios proyectos juntos. Entre ellos un podcast, donde la mexicana reveló que el peruano tendría sentimientos escondidos por la influencer Flavia Laos.

Hace unos días, Wendy Guevara y Nicola Porcella han sorprendido lanzando su podcast 'Cómplices del Desmadre'. Es así como durante un episodio, la ganadora de 'La Casa de los Famosos México' terminó 'echando' al peruano durante una conversación.

Ante el tema puesto en la conversación, el peruano Nicola Porcella deja en claro que Flavia Laos es solamente su amiga de muchos años de Perú. Aunque, Guevara no dudó en mandar un mensaje diciendo que el actor tendría sentimientos por la influencer peruana.

"No, pero Flavia es mi amiga, vino como mi amiga. la traje porque estaba cantando acá, tenía sus presentaciones. Me pongo nerviosos porque van a pensar mal", expresa Porcella y Wendy agrega: "Pero la Flavia sí te gusta". Ante esto, el peruano vuelve a reafirmar: "No, no me gusta, me parece una linda chica, guapa, no para esto".