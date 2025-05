¡Sin piedad! Fabio Agostini deja en el pasado a Mayra Goñi: "Ya ni me acuerdo de ella"

Fabio Agostini sorprendió con fuertes declaraciones desde México durante una entrevista telefónica para el programa "América Hoy". El modelo español fue consultado sobre su expareja Mayra Goñi y, sin rodeos, aseguró que ya no piensa en ella.

Fabio Agostini está viviendo una nueva etapa. El modelo español se encuentra en México enfocado en sus nuevos proyectos, y desde allá sorprendió con declaraciones contundentes sobre su expareja, Mayra Goñi. En una entrevista con el programa "América Hoy", Fabio aseguró que esa relación ya es parte del pasado.

"Yo ni me acuerdo de Mayra, o sea, siempre me acuerdo de Mayra cuando me la nombran todos ustedes. He tenido ya como tres novias después de ella y me he enamorado después de ella también", soltó sin filtros.